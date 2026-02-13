ua en ru
Українці розділилися в думках щодо кордонів і умов миру з РФ, - опитування

Україна, П'ятниця 13 лютого 2026 12:55
UA EN RU
Українці розділилися в думках щодо кордонів і умов миру з РФ, - опитування Фото: кількість українців, які підтримують повернення до кордонів 1991 року, різко знизилась (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Понад 33% українців вважають, що для укладення мирної угоди з Росією необхідно звільнити Україну від окупантів у кордонах 1991 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного дослідження, оприлюдненого Київським Безпековим Форумом.

Згідно з даними опитування, думки українців щодо мінімально необхідних умов для миру з РФ розділилися. Найбільше опитаних (33,2%) вважають необхідним звільнення України від росіян у кордонах 1991 року, а 25,5% - у межах на 24 лютого 2022 року.

Водночас 3,7% респондентів припускають повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адмінкордонів.

Українці розділилися в думках щодо кордонів і умов миру з РФ, - опитуванняІнфографіка: мінімальні умови для миру з РФ (ksf.openukraine.org)

Зазначається, що у червні 2024 року повернення до кордонів 1991 року підгримували 51,5% українців. Водночас респондентів, які припускають фіксацію кордонів по лінії фронту, побільшало - з 9,4% у червні 2024 року до 23,5% у лютому 2026 року.

Аспекти мирної угоди

Дані дослідження свідчать, що 73,1% громадян не готові поступитися реальними гарантіями безпеки України, а 73,3% - допомогою в економічному відновленні країни.

72% опитаних українці переконані, що РФ має відповісти за воєнні злочини, а 69,3% - виступили за стягненням з країни-агресорки репарацій на користь України.

Українці розділилися в думках щодо кордонів і умов миру з РФ, - опитуванняІнфографіка: аспекти можливої угоди з РФ (ksf.openukraine.org)

Крім того, 62,7% опитаних вважають, що не можна поступитися контролем України над Донбасом.

Нагадаємо, більшість українців (90%) й далі вважають, що Україна має завдавати ударів по території країни-агресорки. Серед них частка тих, хто обмежується військовими цілями, знизилась.

