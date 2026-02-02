ua en ru
Війна в Україні

Скільки українців підтримують удари по Росії: нові результати опитування

Понеділок 02 лютого 2026 13:39
Скільки українців підтримують удари по Росії: нові результати опитування Фото: пожежа на російській нафтобазі (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Більшість українців (90%) продовжують вважати, що Україна має завдавати ударів по території Росії. Серед них частка тих, хто обмежується військовими цілями, впала.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

У лютому 2023 року 90% респондентів підтримували удари по території РФ. У січні 2026 року цей показник залишився незмінним - 90% українців вважають це доцільним.

Зміни у ставленні до цілей ударів

Водночас змінилися погляди на те, які саме об’єкти слід уражати:

  • У 2023 році 38% підтримували удари тільки по військових об’єктах, у 2026 році їхня частка скоротилася до 10%.

  • Натомість 80% опитаних зараз вважають, що удари мають завдаватися не лише по військових цілях, а й по інших об’єктах – це суттєвий ріст з 52% у 2023 році.

Більш детально про цілі

  • 7% опитаних підтримують удари по військовій та нафтогазовій інфраструктурі Росії.

  • 48% додають до цього ще й енергетичні об’єкти.

  • 25% вважають, що удари можуть поширюватися й на цивільне населення РФ - порівняно з 13% у 2023 році.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю за випадковою вибіркою мобільних номерів серед 1003 респондентів віком від 18 років.

Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року

Україна повернула війну на територію РФ

Як відомо, у 2025 році Україна фактично перенесла війну на територію Росії. Протягом року було здійснено сотні атак по військових цілях у РФ, зокрема по аеродромах, нафтопереробних заводах та об’єктах військово-промислового комплексу.

Однією з наймасштабніших стала операція "Павутина", під час якої СБУ вдалося пошкодити й знищити десятки російських військових літаків.

Окрім цього, удари по нафтогазовій інфраструктурі завдали серйозного удару по російській нафтопромисловості, що в окремих регіонах призвело до дефіциту пального.

