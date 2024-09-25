Штрафи для водіїв електросамокатів: за що і скільки доведеться платити

Електросамокати вже давно стали не просто розвагою, а зручним засобом пересування як в містах, так і за їх межами. Законодавчо прирівняли ці транспортні засоби до повноцінних транспортних засобів, що суттєво вплинуло на відповідальність їхніх власників за порушення правил дорожнього руху.

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Які ПДР діють для електросамокатів

Хоча чітко визначених правил для водіїв електросамокатів в Україні поки немає, патрульна поліція надала важливі рекомендації для безпечного використання цього виду транспорту. Оскільки електросамокати прирівняли до транспортних засобів, їхній рух тротуарами чи велосипедними доріжками заборонений.

Основні правила для користувачів електросамокатів:

Рухатися якомога правіше проїзною частиною.

Не керувати у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Використовувати світловідбивні елементи для підвищення видимості.

Не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією електросамоката.

Користуватися засобами безпеки та обов’язково носити шолом під час руху.

Також водії електросамокатів мають дотримуватися загальних правил дорожнього руху, зокрема, при проїзді перехресть.

Вікових обмежень для керування електросамокатами наразі немає, проте головною вимогою є здатність водія контролювати транспортний засіб під час руху.

Які штрафи загрожують водіям електросамокатів

Аварійні ситуації за участі водіїв електросамокатів на українських дорогах почастішали, що викликало необхідність запровадження покарань для тих, хто загрожує безпеці інших учасників руху. Згідно з патрульною поліцією, відповідальність для власників електросамокатів прирівняна до водіїв автомобілів у випадку спричинення ДТП.

Які штрафи та покарання діють для власників електросамокатів:

850 гривень – за рух по тротуарах або велосипедних доріжках.

17 000 гривень – за кермування у стані алкогольного сп’яніння.

Від 3 до 5 років позбавлення або обмеження волі – за крадіжку електросамоката чи моноколеса.

Від 5 до 8 років позбавлення або обмеження волі – за крадіжку, здійснену групою осіб.

У разі, якщо водій електросамоката збиває пішохода, його подальшу відповідальність визначає суд. Якщо постраждалий отримав тілесні ушкодження, покарання може включати позбавлення волі.

Приклади судових справ

В Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано три кримінальні справи, пов'язані з ДТП за участі водіїв електросамокатів. У двох випадках суд визнав винними саме водіїв електротранспорту.

В першому випадку, водійка самоката їхала тротуаром із дитиною і збила жінку, яка отримала травми середньої тяжкості. Постраждала тривалий час перебувала у лікарні та потребувала встановлення ендопротезу для відновлення рухової здатності.

Суд визнав водійку винною за ст. 291 КК України та призначив їй 1 рік умовного ув'язнення. Також вона зобов’язана сплатити 112 160 гривень за лікування потерпілої, 23 тисячі гривень моральної компенсації та половину витрат на юридичний супровід. Однак, водійці не заборонили керувати електросамокатом, і транспортний засіб їй повернули.

У другій справі, водій електросамоката збив дівчину на велосипеді. Суд визнав його винним за ст. 291 КК України та призначив штраф у розмірі 3400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім того, водій зобов'язаний сплатити 70 тисяч гривень моральної шкоди та 37 216 гривень матеріальної компенсації потерпілій.

Якщо водій електросамоката потрапить у ДТП, правоохоронці обов’язково оформлять інцидент, особливо якщо є постраждалі. В Україні вже є судові прецеденти, навіть попри те, що статус водіїв електросамокатів на дорогах ще не повністю врегульований.

Хоча остаточне рішення щодо правового регулювання електросамокатів залишається за законодавцями, водіям слід бути обережними. Патрульна поліція рекомендує дотримуватися правил дорожнього руху так, як це роблять водії велосипедів або мопедів.