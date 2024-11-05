Українці пропонують складати водійські іспити за допомогою віртуальної реальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію на сайті Кабінету міністрів України

Це нововведення, на думку автора петиції, дозволить зменшити витрати на пальне, знизити навантаження на інструкторів та значно скоротити черги на іспити.

"Дистанційне складання іспитів розширює можливості для людей, які живуть у віддалених районах, мають обмежені фізичні можливості або обмежені в часі. Це нововведення могло б стати важливим кроком у модернізації системи підготовки водіїв, зробивши процес іспиту гнучкішим і доступнішим для широкого кола людей." - йдеться у тексті петиції.

Автор петиції також відзначає, що такий крок продемонструє світові високий рівень цифрової модернізації в Україні та забезпечить гнучкість системи підготовки водіїв.

Якщо петиція набере достатню кількість підписів, вона може стати основою для реальних змін у процесі підготовки та сертифікації нових водіїв.

VR-технології:

VR (Virtual Reality)- це віртуальна реальність, технологія, що створює повністю штучне, комп'ютерно згенероване середовище, в яке користувач може "поринути" та взаємодіяти з ним, як із реальним світом.

У VR-середовищі людина бачить тривимірні зображення, може переміщатися у віртуальному просторі, взаємодіяти з об'єктами й навіть відчувати присутність інших людей, якщо це багатокористувацьке середовище.