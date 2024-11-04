Українцям рекомендують оновити водійські посвідчення: кого це стосується

За останні місяці попит на обмін та оновлення водійських посвідчень в Україні значно зріс. За даними Сервісних центрів МВС, громадяни прагнуть оновити свої документи для відповідності міжнародним стандартам.

Про це заявив заступник начальника відділу впровадження електронних послуг управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСЦ МВС Роман Баціц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українське радіо ".

Він розповів, що наразі найчастіше змінюють посвідчення водія, якщо вони були видані до 2008 року.

Зазначається, що у старих посвідченнях часто відсутні важливі міжнародні позначки, які є необхідними для безперешкодного користування в багатьох країнах.

"Ми рекомендуємо громадянам здійснювати їх обмін на сучасніші, які визнаються майже у всіх країнах світу", - заявив Баціц.

Ще однією причиною збільшеного попиту є необхідність оновлення відомостей у державних реєстрах, зокрема для тих, хто отримував посвідчення до 2013 року.

Зі слів представника МВС, реєстр повністю діє лише з 2013 року, тож дані про старі посвідчення можуть бути неповними.

Також зазначається, що часто при замовленні послуг онлайн система не розпізнає старий документ через відсутність цифрового зображення обличчя, яке стало обов'язковим пізніше.

"У деяких випадках, навіть якщо воно видане раніше, можна здійснити обмін через "Дію". Тому що для посвідчення водія досить важливим документом є відцифрований образ вашого обличчя, тобто фото. А оскільки ви посвідчення водія давно отримали, у нас в базі фото немає. Але ми можемо його отримати з Єдиного демографічного реєстру. Однак відомості з Єдиного демографічного реєстру ми можемо отримати тільки через "Дію", - пояснив Баціц.

Відомо, що зараз оновлення посвідчень водія можливо зробити через застосунок "Дія" або звернувшись безпосередньо до сервісних центрів, що дозволяє уникнути технічних складнощів.

За словами представника МВС, на кінець жовтня кількість запитів на обмін прав через "Дію" досягла рекордних показників.

Детальніше про процес видачі посвідчень водія - у нашому матеріалі.