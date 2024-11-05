Украинцы предлагают сдавать водительские экзамены с помощью виртуальной реальности
Украинцы предлагают внедрить технологии виртуальной реальности для сдачи водительских экзаменов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию на сайте Кабинета министров Украины.
Это нововведение, по мнению автора петиции, позволит сократить затраты на топливо, снизить нагрузку на инструкторов и значительно сократить очереди на экзамены.
"Дистанционная сдача экзаменов расширяет возможности для людей, которые живут в отдаленных районах, имеют ограниченные физические возможности или ограничены во времени. Это нововведение могло бы стать важным шагом в модернизации системы подготовки водителей, сделав процесс экзамена более гибким и доступным для широкого круга людей", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции также отмечает, что такой шаг продемонстрирует миру высокий уровень цифровой модернизации в Украине и обеспечит гибкость системы подготовки водителей.
Если петиция наберет достаточное количество подписей, она может стать основой для реальных изменений в процессе подготовки и сертификации новых водителей.
VR-технологии:
VR (Virtual Reality) - это виртуальная реальность, технология, создающая полностью искусственную, компьютерно генерируемую среду, в которую пользователь может "погрузиться" и взаимодействовать с ней как с реальным миром.
В VR-среде человек видит трёхмерные изображения, может перемещаться в виртуальном пространстве, взаимодействовать с объектами и даже ощущать присутствие других людей, если это многопользовательская среда.
Напомним, что за последние месяцы спрос на обмен и обновление водительских удостоверений в Украине значительно вырос. По данным Сервисных центров МВД, граждане стремятся обновить свои документы для соответствия международным стандартам.
Кроме того, в Украине усилен контроль за экзаменами на водительские права. Ключевые изменения касаются видео- и аудиофиксации.