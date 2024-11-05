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Украинцы предлагают сдавать водительские экзамены с помощью виртуальной реальности

Украина, Вторник 05 ноября 2024 11:12
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Украинцы предлагают сдавать водительские экзамены с помощью виртуальной реальности Фото: сдача на права в виртуальной реальности (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцы предлагают внедрить технологии виртуальной реальности для сдачи водительских экзаменов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию на сайте Кабинета министров Украины.

Это нововведение, по мнению автора петиции, позволит сократить затраты на топливо, снизить нагрузку на инструкторов и значительно сократить очереди на экзамены.

"Дистанционная сдача экзаменов расширяет возможности для людей, которые живут в отдаленных районах, имеют ограниченные физические возможности или ограничены во времени. Это нововведение могло бы стать важным шагом в модернизации системы подготовки водителей, сделав процесс экзамена более гибким и доступным для широкого круга людей", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции также отмечает, что такой шаг продемонстрирует миру высокий уровень цифровой модернизации в Украине и обеспечит гибкость системы подготовки водителей.

Если петиция наберет достаточное количество подписей, она может стать основой для реальных изменений в процессе подготовки и сертификации новых водителей.

VR-технологии:

VR (Virtual Reality) - это виртуальная реальность, технология, создающая полностью искусственную, компьютерно генерируемую среду, в которую пользователь может "погрузиться" и взаимодействовать с ней как с реальным миром.

В VR-среде человек видит трёхмерные изображения, может перемещаться в виртуальном пространстве, взаимодействовать с объектами и даже ощущать присутствие других людей, если это многопользовательская среда.

Напомним, что за последние месяцы спрос на обмен и обновление водительских удостоверений в Украине значительно вырос. По данным Сервисных центров МВД, граждане стремятся обновить свои документы для соответствия международным стандартам.

Кроме того, в Украине усилен контроль за экзаменами на водительские права. Ключевые изменения касаются видео- и аудиофиксации.

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Виртуальная реальность Водители
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