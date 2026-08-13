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Українці подали до суду на Ubiquiti за сприяння РФ у "людському сафарі"

06:25 13.08.2026 Чт
2 хв
Як, на думку позивачів, американська компанія допомагала окупантам РФ?
aimg Пилип Бойко
Українці подали до суду на Ubiquiti за сприяння РФ у "людському сафарі" Фото: термінал Ubiquiti (The Insider)
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Українські цивільні та родичі загиблих звернулися до федерального суду США з позовом проти американської технологічної компанії Ubiquiti. Вони також заявляють, що компанію неодноразово попереджали про потрапляння її продукції у руки окупантів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Позов зареєстровано в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка. Позивачі стверджують, що радіомости Ubiquiti та технологія airMAX використовуються російськими військовими для забезпечення зв’язку між різними ланками підрозділів.

Зокрема, йдеться про операторів безпілотників, розвідувальні підрозділи, командування та ударні групи. Позивачі заявляють, що обладнання компанії дозволяє передавати відео з безпілотників у режимі реального часу та координувати удари.

За їхніми твердженнями, така система зв’язку використовується в межах приблизно 100-кілометрової "зони знищення", яку російські оператори дронів перетворили на "людське сафарі".

Компанію попереджали

Окремо позивачі стверджують, що Ubiquiti неодноразово отримувала попередження про контрабандне постачання її обладнання до Росії та його використання російськими військовими в Україні.

Крім того, про використання продукції Ubiquiti армією РФ неодноразово писали російські та закордонні ЗМІ ще у січні цього року і стверджували, що компанія має технічні можливості відстежувати термінали. Навіть по пропагандистському російському ТВ з гордістю транслювали сюжети, у яких окупанти РФ використовують продукцію Ubiquiti.

Українці подали до суду на Ubiquiti за сприяння РФ у &quot;людському сафарі&quot;Кадр сюжету по російському ТВ про використання продукції Ubiquiti (фото Hunterbrook Media)

Контекст новини

Раніше уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк показав журналістам західну начинку ракет РФ. Ракета Х-101 містить понад 100 іноземних компонентів, "Калібр" - близько 30.

Також РБК-Україна писало, що агентства США за останній рік виявили понад десять схем постачання компонентів до Росії та зупинили їх.

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