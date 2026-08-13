Украинцы подали в суд на Ubiquiti за содействие РФ в "человеческом сафари"
Украинские гражданские и родственники погибших обратились в федеральный суд США с иском против американской технологической компании Ubiquiti. Они также заявляют, что компанию неоднократно предупреждали о попадании ее продукции в руки оккупантов на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Иск зарегистрирован в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка. Истцы утверждают, что радиомосты Ubiquiti и технология airMAX используются российскими военными для обеспечения связи между разными звеньями подразделений.
В частности, речь идет об операторах беспилотников, разведывательных подразделениях, командованиях и ударных группах. Истцы заявляют, что оборудование компании позволяет передавать видео с беспилотников в режиме реального времени и координировать удары.
По их утверждениям, такая система связи используется в пределах примерно 100-километровой "зоны уничтожения", которую российские операторы дронов превратили в "человеческое сафари".
Компанию предупреждали
Отдельно истцы утверждают, что Ubiquiti неоднократно получала предупреждение о контрабандном снабжении ее оборудования в Россию и его использование российскими военными в Украине.
Кроме того, об использовании продукции Ubiquiti армией РФ неоднократно писали российские и зарубежные СМИ еще в январе этого года и утверждали, что у компании есть технические возможности отслеживать терминалы. Даже по пропагандистскому российскому ТВ с гордостью транслировали сюжеты, в которых оккупанты РФ используют продукцию Ubiquiti.
Кадр сюжета по российскому ТВ об использовании продукции Ubiquiti (фото Hunterbrook Media)
Контекст новости
Ранее уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк показал журналистам западную начинку ракет РФ. Ракета Х-101 содержит более 100 иностранных компонентов, "Калибр" – около 30.
Также РБК-Украина писала, что агентства США за последний год обнаружили более десяти схем поставок компонентов в Россию и остановили их.