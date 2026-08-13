Украинцы подали в суд на Ubiquiti за содействие РФ в "человеческом сафари"

Украинские гражданские и родственники погибших обратились в федеральный суд США с иском против американской технологической компании Ubiquiti. Они также заявляют, что компанию неоднократно предупреждали о попадании ее продукции в руки оккупантов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Иск зарегистрирован в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка. Истцы утверждают, что радиомосты Ubiquiti и технология airMAX используются российскими военными для обеспечения связи между разными звеньями подразделений.

В частности, речь идет об операторах беспилотников, разведывательных подразделениях, командованиях и ударных группах. Истцы заявляют, что оборудование компании позволяет передавать видео с беспилотников в режиме реального времени и координировать удары.

По их утверждениям, такая система связи используется в пределах примерно 100-километровой "зоны уничтожения", которую российские операторы дронов превратили в "человеческое сафари".

Компанию предупреждали

Отдельно истцы утверждают, что Ubiquiti неоднократно получала предупреждение о контрабандном снабжении ее оборудования в Россию и его использование российскими военными в Украине.

Кроме того, об использовании продукции Ubiquiti армией РФ неоднократно писали российские и зарубежные СМИ еще в январе этого года и утверждали, что у компании есть технические возможности отслеживать терминалы. Даже по пропагандистскому российскому ТВ с гордостью транслировали сюжеты, в которых оккупанты РФ используют продукцию Ubiquiti.

Кадр сюжета по российскому ТВ об использовании продукции Ubiquiti (фото Hunterbrook Media)