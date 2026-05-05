Власюк пояснив, навіщо ЄС ввів санкції проти каучуку у 20-му пакеті

16:05 05.05.2026 Вт
2 хв
Росія виявилася критично залежною від імпортної продукції
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Власюк пояснив, навіщо ЄС ввів санкції проти каучуку у 20-му пакеті Фото: Росія використовує каучук у шинах для бойових літаків (Getty Images)
Каучук у 20-му пакеті санкцій ЄС проти Росії з’явився як спроба закрити конкретну прогалину, яка напряму пов’язана з російською військовою авіацією.

Як передає РБК-Україна, про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів у коментарі журналістам.

Він зазначив, що у рішенні ЄС розширюються обмеження на гуму та вироби з вулканізованої гуми, що охоплює як сировину, так і продукцію, критичну для виробництва шин, зокрема для авіаційної техніки РФ.

За словами Власюка, країна-агресорка залежна від імпорту натурального каучуку, який використовується у шинах для бойових літаків Су-34 і Су-35С, озброєних керованими ракетами Х-59, Х-31, Х-29 та керованими авіабомбами.

"Ця залежність довгий час частково залишалася поза санкційним режимом. У 2024 році Росія продовжувала отримувати каучук з ЄС на понад 5,8 млн доларів, і більше половини цього обсягу припадало саме на натуральний каучук", - йдеться у його заяві.

Уповноважений президента розповів, що серед імпортерів - Ikon Tyres (колишня фінська компанія Nokian Tires, яка вийшла з російського ринку, продавши свої активи ПАТ "Татнєфть" у 2023 році) і Logistics Park Yanino. Крім того, у списку виробник шин "Кордiант", який має зв’язки з російським ВПК і постачає продукцію, що використовується в інтересах Міноборони РФ.

Поставки через треті країни

"Окремо фіксується ще одна проблема - навіть синтетичний каучук, який уже перебував під санкціями ЄС, у 2024 році продовжував потрапляти до Росії через треті країни. Це показало, що чинні обмеження мають системні прогалини і потребують посилення контролю", - зазначив Власюк.

Він додав, що залежність підтверджують і спроби країни-агресорки зменшити критичність імпорту. Зокрема, у 2024 році планувалось заміщення до 80% натурального каучуку синтетичними аналогами. Однак вони не здатні відтворити повний набір властивостей натурального каучуку.

"Саме ця аргументація стала одним із підґрунть для наполягання на включенні каучуку до 20-го пакета санкцій ЄС як критичного елемента, пов’язаного з забезпеченням російської військової авіації", - зазначив Власюк.

Нагадаємо, у нових зразках російських безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії.

Зазначимо, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що ЄС вже розпочав підготовку нового, вже 21-го пакету санкцій проти Росії. Основним вектором нових економічних обмежень стануть енергоносії.

