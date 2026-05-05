Українці почали частіше скаржитись на порушення мовного закону: де найбільше

За її словами, найбільше порушень - 26% - зафіксовано в інтернет-представництвах, 19% - це вивіска та реклами, на третьому місці - 18% - сфера обслуговування.

"Зросла також якість подачі скарг та активізувався розгляд адміністративних справ про мовні порушення +63%. Зросла і кількість санкцій. Загалом застосовано 706 санкцій - 57,2% - це попередження та накладено 95 штрафів", - розповіла Івановська.

Вона додала, що, порівняно з минулим роком, посадовці органів держвлади почали більше спілкуватися російською мовою.

"Це пов’язано з використанням недержавної мови посадовцями у публічному спілкуванні. Але я розцінюю це позитивно з точки зору демократії, громадяни більше не вибачають посадовцям службову недбалість", - зазначила Івановська.

Крім того, Уповноважена із захисту мови наголосила на необхідності збільшити розмір штрафів.

Відповідальність за порушення

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання вимог Закону щодо застосування державної мови передбачені такі санкції: