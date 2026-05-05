Українці почали частіше скаржитись на порушення мовного закону: де найбільше

17:24 05.05.2026 Вт
2 хв
Скаржаться і на російську серед посадовців органів держвлади
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в Україні зросла кількість скарг на порушення мовного закону (Freepik)

Минулого року до Уповноваженого із захисту мови надійшло 2888 скарг, також зросла кількість санкцій. Крім того, більше посадовців органів держвлади розмовляють російською.

Про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine.

За її словами, найбільше порушень - 26% - зафіксовано в інтернет-представництвах, 19% - це вивіска та реклами, на третьому місці - 18% - сфера обслуговування.

"Зросла також якість подачі скарг та активізувався розгляд адміністративних справ про мовні порушення +63%. Зросла і кількість санкцій. Загалом застосовано 706 санкцій - 57,2% - це попередження та накладено 95 штрафів", - розповіла Івановська.

Вона додала, що, порівняно з минулим роком, посадовці органів держвлади почали більше спілкуватися російською мовою.

"Це пов’язано з використанням недержавної мови посадовцями у публічному спілкуванні. Але я розцінюю це позитивно з точки зору демократії, громадяни більше не вибачають посадовцям службову недбалість", - зазначила Івановська.

Крім того, Уповноважена із захисту мови наголосила на необхідності збільшити розмір штрафів.

Відповідальність за порушення

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання вимог Закону щодо застосування державної мови передбачені такі санкції:

  • Перше порушення: попередження або штраф від 3 400 до 5 100 гривень.
  • Повторне порушення (протягом року): штраф від 8 500 до 11 900 гривень.

Нагадаємо, минулого року до Секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 3122 звернення українців. Це значно більше, ніж роком раніше, коли таких звернень було 2314.

Зазначимо, раніше Олена Івановська звернулась до Кабміну із пропозицією підвищити адміністративні штрафи за порушення мовного закону в Україні.

