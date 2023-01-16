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Українці під час війни зменшили фінансові очікування: скільки потрібно грошей на життя

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 09:34
Українці під час війни зменшили фінансові очікування: скільки потрібно грошей на життя Фото: зменшили фінансові очікування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року українці вважали, середня сума, яка необхідна, щоб жити нормально, становить 14 231 гривню на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту соціології НАН України.

Рік тому називали цифру у 16 372 гривні.

Українці під час війни зменшили фінансові очікування: скільки потрібно грошей на життя

Водночас лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні для того, щоб жити нормально.

Українці під час війни зменшили фінансові очікування: скільки потрібно грошей на життя

Респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%).

Українці під час війни зменшили фінансові очікування: скільки потрібно грошей на життя

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", - зазначають соціологи.

Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Нагадаємо, у 2022 році Індекс споживчих настроїв в Україні вищий порівняно з попереднім роком, багато в чому через аномальну ситуацію викликану війною.

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