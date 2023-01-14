Українці стали менше побоюватися зростання цін та падіння гривні

У грудні 2022 року Індекс споживчих настроїв в Україні склав 83,9 пунктів, що на 1,3 пункти нижче за показник листопада. Водночас українці стали дещо менше побоюватися інфляції та девальвації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 40,9, що на 3,8 п. нижче за рівень цього показника у листопаді. Індекс економічних очікувань зріс на 0,3 п. та складає 112,5 п.

У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 2,6 п. та складає 130 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,1 п. та складає 181,6 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 5,9 п. та складає 147,7 п.

Як зазначають аналітики Info Sapien, у 2022 році Індекс споживчих настроїв вищий порівняно з попереднім роком, багато в чому через аномальну ситуацію викликану війною, хоча і залишається в негативних значеннях (менше за 100). З початку повномасштабного вторгнення індекси поточного становища та економічних очікувань, які історично мали близькі значення, уперше розділилися: населення більш виражено і впевнено чекає кращого майбутнього паралельно зі зниженою оцінкою поточного становища.

"Ймовірно, ці індекси зараз вимірюють дві різні ситуації, не лише зараз і очікування майбутнього, а під час війни та очікування після її завершення (оскільки за даними опитувань більшість українців вірить в перемогу, то після перемоги України)", - коментують аналітики.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.