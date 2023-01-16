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Украинцы во время войны снизили финансовые ожидания: сколько нужно денег на жизнь

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Украина, Понедельник 16 января 2023 09:34
Украинцы во время войны снизили финансовые ожидания: сколько нужно денег на жизнь Фото: уменьшили финансовые ожидания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая необходима, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института социологии НАН Украины.

Год назад называли цифру в 16 372 гривны.

Украинцы во время войны снизили финансовые ожидания: сколько нужно денег на жизнь

В то же время, лишь около трети населения (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне для того, чтобы жить нормально.

Украинцы во время войны снизили финансовые ожидания: сколько нужно денег на жизнь

Респонденты значительно улучшили свои оценки экономической ситуации в стране. Если до войны абсолютное большинство (58%) низко оценивало экономическую ситуацию, то сейчас абсолютное большинство останавливается на средних оценках (53,9%).

Украинцы во время войны снизили финансовые ожидания: сколько нужно денег на жизнь

"Это парадоксальное изменение в общественном мнении, как и другие значительные его трансформации, можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны", - отмечают социологи.

Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины в 2022 году провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2022 года по мобильным телефонным номерам по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки в объеме 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

Напомним, в 2022 году Индекс потребительских настроений в Украине выше по сравнению с предыдущим годом, во многом из-за аномальной ситуации, вызванной войной.

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