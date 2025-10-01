Українці оцінили здатність правоохоронців захистити від злочинців

Громадське сприйняття здатності правоохоронних органів захищати українців від незаконних посягань залишається неоднозначним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Хоча 45,5% українців вважають, що правоохоронні органи не можуть належним чином їх захистити, 40,5% висловлюють впевненість у їхніх можливостях.
Ці показники демонструють незначне покращення порівняно з початком 2022 року, коли 50% не довіряли правоохоронним органам і лише 38% вірили в їхню ефективність.
Як зазначаються автори дослідження, ця динаміка свідчить про поступовий прогрес у зусиллях правоохоронних органів, ймовірно, під впливом адаптації до умов воєнного часу, посилених заходів безпеки та зростаючої взаємодії громадян із правоохоронними органами.
Громадське сприйняття ролі правоохоронних органів у підтриманні громадського порядку покращилося з початку 2022 року, зокрема частка тих, хто оцінює їхню роботу як "скоріше, добру", зросла з 37% до 45,3%, тоді як негативні оцінки дещо знизилися.
Понад 40% оцінюють роботу правоохоронних органів як "скоріше, погану" або "дуже погану".
Центр Разумкова провів загальнонаціональне опитування разом зі шведською Академією Фольке Бернадотта (FBA) у період з 6 по 16 грудня 2024 року, у якому взяли участь 3 096 респондентів віком від 18 років.
Нагадаємо, під час війни довіра до силових відомств в Україні суттєво зросла. Збройним силам України довіряють понад 90% українців.
Висока довіра до силових структур відображається в рейтингу їхніх керівників.