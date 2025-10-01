Украинцы оценили способность правоохранителей защитить от преступников

Способность защитить

Хотя 45,5% украинцев считают, что правоохранительные органы не могут должным образом их защитить, 40,5% выражают уверенность в их возможностях.

Эти показатели демонстрируют незначительное улучшение по сравнению с началом 2022 года, когда 50% не доверяли правоохранительным органам и только 38% верили в их эффективность.



Как отмечают авторы исследования, эта динамика свидетельствует о постепенном прогрессе в усилиях правоохранительных органов, вероятно, под влиянием адаптации к условиям военного времени, усиленных мер безопасности и растущего взаимодействия граждан с правоохранительными органами.

Оценка работы

Общественное восприятие роли правоохранительных органов в поддержании общественного порядка улучшилось с начала 2022 года, в частности доля тех, кто оценивает их работу как "скорее, хорошую", выросла с 37% до 45,3%, тогда как негативные оценки несколько снизились.

Более 40% оценивают работу правоохранительных органов как "скорее, плохую" или "очень плохую".



Центр Разумкова провел общенациональный опрос совместно со шведской Академией Фольке Бернадотта (FBA) в период с 6 по 16 декабря 2024 года, в котором приняли участие 3 096 респондентов в возрасте от 18 лет.