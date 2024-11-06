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Українці оцінили рівень свого добробуту: скільки бідних та багатих

Фото: Українці назвали рівень добробуту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на вересень 2024 року 31,1% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 49,6% ˗ як не поганий і не добрий, 16,3% ˗ як добрий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування Центру Разумкова на Youtube.

У порівнянні з червнем поточного року частка тих, хто заявляє про поганий стан добробуту, скоротилася з 37% до 31%. Крім того, ці цифри кращі за показники довоєнного 2021 року.

У вересні 12,2% заявили, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти

Ще 35,8% повідомили, що вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей.

Крім того, 40,7% сказали, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.

Можуть собі дозволити придбати практично все, що хочуть, 0,5% респондентів.

Приблизно рівними серед громадян є частки тих, хто відповідає, що при купівлі продуктів харчування частіше намагаються купувати найдешевші продукти, менше зважаючи на їх якість (44%), і тих, хто частіше дозволяє собі купувати більш якісні (більш корисні чи смачні) продукти, навіть якщо вони дорожчі (45%).

Останні становлять лише 15% серед тих, хто відповідає, що "ледве зводять кінці з кінцями" і 81% серед тих, хто відповідає що "живуть забезпечено".

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центром Разумкова, більше половини українців восени 2024 року основним джерелом доходів називають заробітну плату (54,4%).

За даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому півріччі 2024 року на 22,2% до 19,9 тисяч гривень.

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