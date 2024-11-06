Украинцы оценили уровень своего благосостояния: сколько бедных и богатых

По сравнению с июнем текущего года доля заявляющих о плохом благосостоянии сократилась с 37% до 31%. Кроме того, эти цифры лучше показателей довоенного 2021 года.

В сентябре 12,2% заявили, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты

Еще 35,8% сообщили, что хватает на питание и приобретение необходимых недорогих вещей.

Кроме того, 40,7% сказали, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Могут позволить себе приобрести практически все, что хотят, 0,5% респондентов.

Приблизительно равными среди граждан являются доли тех, кто отвечает, что при покупке продуктов питания чаще пытаются покупать самые дешевые продукты, меньше ввиду их качества (44%), и тех, кто чаще позволяет себе покупать более качественные (более полезные или вкусные) продукты, даже если они дороже (45%).

Последние составляют лишь 15% среди тех, кто отвечает, что "едва сводят концы с концами" и 81% среди тех, кто отвечает "живущим обеспечено".

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.