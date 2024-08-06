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Украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП: правительство приняло распоряжение

Украина, Вторник 06 августа 2024 10:40
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Украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП: правительство приняло распоряжение Фото: новые услуги в украинских ЦНАПах (иллюстративное фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Правительство расширяет перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления админуслуг Украины. Данные решения упростят процедуру граждан в оформлении необходимых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Вскоре украинцы смогут получить соответствующие услуги по взятию на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также планируется услуга по внесению в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна.

Кроме того, через ЦНАП можно будет получить назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.

Услуги ЦНАП

Напомним, в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

Недавно мы сообщали о том, что в ЦНАПе Киева одной из самых популярных услуг летом является оформление загранпаспорта.

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Мінцифра послуги ЦПАУ
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