Украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП: правительство приняло распоряжение

Правительство расширяет перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления админуслуг Украины. Данные решения упростят процедуру граждан в оформлении необходимых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Вскоре украинцы смогут получить соответствующие услуги по взятию на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также планируется услуга по внесению в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна.

Кроме того, через ЦНАП можно будет получить назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.