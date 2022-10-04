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Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 13:08
Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази Фото: українці поповнили свої валютні резерви на 170 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України у вересні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 469,1 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 638,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 169,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти порівняно із серпнем, коли українці купили 106,6 млн доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 10 378,2 млн доларів і купило на 9 997,6 млн доларів. Чистий продаж склав 380,7 млн доларів.

Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

Дані показують, що за серпень населення купило безготівкову валюту на 200,2 млн доларів.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн. доларів і купило на 24 614,0 млн. доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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