Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках в 1,5 раза
Население Украины в сентябре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 469,1 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 638,7 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 169,6 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, в сентябре украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с августом, когда украинцы купили 106,6 млн долларов.
Всего с начала 2022 года население продало валюты на 10 378,2 млн долларов и купило на 9 997,6 млн долларов. Чистая продажа составила 380,7 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.
Данные показывают, что за август население купило безналичной валюты на 200,2 млн долларов.
Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.