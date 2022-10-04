Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках в 1,5 раза

Население Украины в сентябре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 469,1 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 638,7 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 169,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в сентябре украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с августом, когда украинцы купили 106,6 млн долларов.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 10 378,2 млн долларов и купило на 9 997,6 млн долларов. Чистая продажа составила 380,7 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за август население купило безналичной валюты на 200,2 млн долларов.