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Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів

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Україна, П'ятниця 03 березня 2023 13:46
Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів Фото: українці за лютий поповнили свої валютні резерви на 500 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в лютому 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 112,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 617,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 504,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у лютому українці скоротилися купівлю валюти на 59,2 млн доларів порівняно з січнем, коли вони купили рекордні 564,0 млн доларів.

Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів

Дані показують, що більше половини попиту (310,3 млн доларів) у лютому 2023 року припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень), тоді як на готівковому ринку курс коливався близько рівня 40 гривень за долар

Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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