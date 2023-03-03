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Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов

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Украина, Пятница 03 марта 2023 13:46
Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов Фото: украинцы за февраль пополнили свои валютные резервы на 500 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в феврале 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 112,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 617,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 504,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в феврале украинцы сократились покупку валюты на 59,2 млн долларов по сравнению с январем, когда они купили рекордные 564,0 млн долларов.

Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов

Данные показывают, что более половины спроса (310,3 млн долларов) в феврале 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен), в то время как на наличному рынке курс колебался около уровня 40 гривен за доллар.

Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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