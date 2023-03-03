Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов

Население Украины в феврале 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 112,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 617,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 504,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в феврале украинцы сократились покупку валюты на 59,2 млн долларов по сравнению с январем, когда они купили рекордные 564,0 млн долларов.

Данные показывают, что более половины спроса (310,3 млн долларов) в феврале 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен), в то время как на наличному рынке курс колебался около уровня 40 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.