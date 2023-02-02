Українці за останній місяць купили в банках рекордний обсяг валюти

Населення України в січні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 791,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Дані показують, що більше половини попиту (370,5 млн доларів) у січні 2023 року припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень), тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.

Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Порівняний попит було зафіксовано лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів.

Таким чином, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців. Також українці можуть застрахуватися від коливань офіційного курсу.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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