Украинцы за последний месяц купили в банках рекордный объем валюты

Население Украины в январе 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 791,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 564,0 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, в январе украинцы увеличили покупку валюты на 100,3 млн долларов по сравнению с декабрем, когда они купили 463,7 млн долларов.
Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы. Сопоставимый спрос был зафиксирован только в апреле 2021 года, когда украинцы купили 545,9 млн долларов.
Данные показывают, что более половины спроса (370,5 млн долларов) в январе 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен), в то время как на наличному рынке курс колеблется около уровня 40,5 гривен за доллар.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.
Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.
За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.
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