ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці в окупації можуть передати інформацію про позиції росіян через "єВорог": подробиці

Україна, Неділя 17 грудня 2023 03:25
UA EN RU
Українці в окупації можуть передати інформацію про позиції росіян через "єВорог": подробиці Архівне фото: Українці в окупації можуть передати інформацію про позиції росіян через "єВорог" (IAGSoft)
Автор: Дмитро Браславський

Українці, які перебувають на тимчасово окупованій території, можуть повідомити про позиції російських військових або їхню техніку. Для цього необхідно скористатися чатботом "єВорог".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Ви бачите реальне фото з транспортуванням техніки на окупованій території України. Саме такі повідомлення допомагають Силам оборони нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

Найбільше потрібна інформація про:

  • Ракетні комплекси С-300 та "Іскандер"
  • Системи зв’язку;
  • Засоби радіоелектронної боротьби;
  • Бензовози;
  • Скупчення техніки;
  • Переміщення колон техніки;
  • Транспортування техніки залізницею;
  • Склади з боєприпасами;
  • Позиції артилерії.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки. Фотографувати техніку необхідно непомітно, а після надсилання заявки в чатбот - видаляти фото, відео та листування з ботом.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 грудня, склали 1120 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 336 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 26 ББМ та 21 артсистему.

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.

Сили оборони України продовжують знищувати техніку росіян, за останній місяць до статистики втрат додалися 3 системи ППО, 9 танків і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Донецька область Херсонська область Запорожская область Війна в Україні Дия
NEWS
Про це вже домовилися. Зеленський натякнув на нові постачання ППО в Україну
Про це вже домовилися. Зеленський натякнув на нові постачання ППО в Україну
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет