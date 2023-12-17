Украинцы в оккупации могут передать информацию о позициях россиян через "єВорог": подробности
Украинцы, которые находятся на временно оккупированной территории, могут сообщить о позициях российских военных или их технике. Для этого необходимо воспользоваться чатботом "єВорог".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
"Вы видите реальное фото с транспортировкой техники на оккупированной территории Украины. Именно такие сообщения помогают Силам обороны уничтожать врага", - говорится в сообщении.
Больше всего нужна информация о:
- Ракетных комплексах С-300 и "Искандер"
- Системах связи;
- Средствах радиоэлектронной борьбы;
- Бензовозах;
- Скоплении техники;
- Перемещении колонн техники;
- Транспортировке техники по железной дороге;
- Складам с боеприпасами;
- Позициям артиллерии.
Украинцев призвали соблюдать правила безопасности. Фотографировать технику необходимо незаметно, а после отправки заявки в чатбот - удалять фото, видео и переписку с ботом.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 декабря, составили 1120 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 336 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 26 ББМ и 21 артсистему.
За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 513 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 6 танков, 12 ББМ и не только.
Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику россиян, за последний месяц к статистике потерь добавились 3 системы ПВО, 9 танков и не только.
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