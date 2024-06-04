Українці в Німеччині отримують листи від страхових компаній: чи потрібно сплачувати ці рахунки

"Через розрив у наданні соціальної допомоги та сплаті страхових внесків, деякі страхові компанії не отримали виплати від служб соціального захисту. Українці отримують листи, де йдеться про вимогу виплатити певну суму внеску", - йдеться в дописі.

У цій ситуації експерти благодійної організації радять самостійно сплатити суму, яка вказана у листі від страхової.

Проте водночас потрібно переадресувати листа до установи, яка відповідає за українців у Німеччині. Зазвичай це Sozialamt (Соціаламт) чи Jobcenter (Джобцентр).

У зворотному листі потрібно вказати, що ви вже самостійно сплатили цей внесок і просто просите про відшкодування з боку соціальної установи.

Скільки українців отримали німецьке громадянство

У 2023 році громадянство Німеччини отримали 200 095 людей. Найбільше паспортів Німеччини надали громадянам:

Сирії - 75 485

Туреччини - 10 735

Іраку - 10 710

Румунії - 7 575

Афганістану - 6 520

Серед українців, які перебувають у Німеччині, у 2023 році громадянство отримали 5 910 громадян. З них 7% проживали у країні не менше 10 років, а 5,3% - не менше 6 років.

Відомо також, що в Німеччині планують запустити онлайн-платформу, яка буде надавати інформацію про процедури подання заявки на німецьке громадянство. Сайт повинен почати роботу 27 червня 2024. Саме в цей день набуде чинності закон Німеччини про подвійне громадянство.