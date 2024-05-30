Громадянство Німеччини отримали рекордне число іноземців: скільки серед них українців

У 2023 році громадянство Німеччини отримали 200 тис. людей, що становить найбільшу кількість із 2000 року. Торік німецькі паспорти надали громадянам 157 країн.

Німецьке громадянство отримали майже 6 тисяч українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengen.news.

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у 2023 році громадянство країни отримали 200 095 людей. Це на 19% порівняно з показниками 2022 року (168 545 осіб).

Минулого року найбільше паспортів Німеччини надали громадянам таких країн:

Сирія – 75 485;

Туреччина – 10 735;

Ірак – 10 710;

Румунія – 7575;

Афганістан – 6520.

У 2023 році громадянство Німеччини отримали також 5910 громадян України. Із них 7% проживали у країні не менше 10 років, а 5,3% – не менше 6 років.

У цьому році за отриманням німецького громадянства звертаються більше ізраїльтян. Якщо у 2023 році від громадян Ізраїлю поступили 9129 заяв про натуралізацію, то з початку 2024 року – вже 6869 прохань.

У Німеччині планують запустити нову онлайн-платформу, яка надаватиме інформацію про процедури подання заявки на німецьке громадянство. Сайт має почати роботу 27 червня 2024 року, коли набуде чинності новий закон Німеччини про подвійне громадянство.

Нагадаємо, ми писали, у Німеччині спростили отримання громадянства, тож багато українських біженців зможуть претендувати на німецький паспорт вже наступного року. Одна з основних вимог – знання мови.

Також ми розповідали, чи стане українцям простіше отримати німецький паспорт. Юрист пояснив основні зміни в законі.

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