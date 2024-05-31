ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ірландії планують скоротити виплати біженцям з України

П'ятниця 31 травня 2024 07:20
UA EN RU
В Ірландії планують скоротити виплати біженцям з України Ілюстративне фото: в Ірландії планують скоротити виплати біженцям з України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Ірландії уряд погодив нові умови прийняття біженців з України. Вони передбачають скорочення виплат та зменшення терміну перебування в державних центрах для розміщення прибулих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Independent.

У рішенні вказано, що біженцям з України, яких прийняли в державних центрах для прибулих, платитимуть 38,8 євро на тиждень замість 220. При цьому, після виселення з центру виплати у 220 євро відновляться.

Однак зменшення виплат не торкнеться допомоги для біженців з України на дитину, яка становить 140 євро на місяць.

Також у нових правилах вказано, що прибулі українці зможуть залишатись у державних центрах не більш як на 90 днів, після чого муситимуть переїхати. Винятки робитимуть тільки для тих, хто має певні медичні протипоказання.

Нагадаємо, соцвиплати для українців в Ірландії скорочувалися у кілька етапів.

Детально про те, які виплати українці отримують в Ірландії - читайте у матеріалі РБК-Україна. Раніше там також почали діяти нові правила для українських біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Війна в Україні
NEWS
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
DAILY
Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес