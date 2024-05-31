В Ірландії планують скоротити виплати біженцям з України

В Ірландії уряд погодив нові умови прийняття біженців з України. Вони передбачають скорочення виплат та зменшення терміну перебування в державних центрах для розміщення прибулих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Independent.

У рішенні вказано, що біженцям з України, яких прийняли в державних центрах для прибулих, платитимуть 38,8 євро на тиждень замість 220. При цьому, після виселення з центру виплати у 220 євро відновляться.

Однак зменшення виплат не торкнеться допомоги для біженців з України на дитину, яка становить 140 євро на місяць.

Також у нових правилах вказано, що прибулі українці зможуть залишатись у державних центрах не більш як на 90 днів, після чого муситимуть переїхати. Винятки робитимуть тільки для тих, хто має певні медичні протипоказання.

Нагадаємо, соцвиплати для українців в Ірландії скорочувалися у кілька етапів.

Детально про те, які виплати українці отримують в Ірландії - читайте у матеріалі РБК-Україна. Раніше там також почали діяти нові правила для українських біженців.

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