Українці назвали умови для перемоги над Росією

Абсолютна більшість громадян вважають, що Україна здатна перемогти у війні, якщо отримає зброю, гроші та ефективні санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Три чверті (76%) українців переконані, що перемога можлива, якщо країну належно підтримуватимуть санкційною політикою та забезпечать достатньою кількістю зброї і фінансів.
Водночас 15% респондентів вважають, що навіть за таких умов Україна не зможе перемогти. Ще 9% не визначилися зі своєю думкою.
У вересні 2024 року 81% громадян вважали, що Україна здатна досягти успіху, а 14% були переконані у протилежному. Це означає, що рівень віри в перемогу практично не змінився.
За останній рік українці зберегли переконання, що результат залежить від підтримки Заходу. Йдеться не про надсилання військ, а про ефективні санкції та достатнє забезпечення зброєю.
Абсолютна більшість - 76% - вважають, що навіть без підтримки США Україна має продовжувати боротьбу разом із Європейськими союзниками.
Лише 14% респондентів вважають, що у такій ситуації потрібно погоджуватися на будь-які вимоги Росії. Динаміка відповідей з березня 2025 року змінилася незначно.
Опитування КМІС проводилося з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.
Нагадаємо, за даними Кільського інституту, країни Заходу надають Україні невелику, але стабільну допомогу в розмірі 80 млрд євро на рік. Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні.
Україна має масштабний дефіцит ресурсів для фінансування оборонних та бюджетних потреб. У 2026 році сумарна потреба у зовнішньому фінансуванні може сягнути 100 млрд доларів.