Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украинцы назвали условия для победы над Россией

Фото: Украине нужна помощь Запада для победы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство граждан считают, что Украина способна победить в войне, если получит оружие, деньги и эффективные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Вера в победу

Три четверти (76%) украинцев убеждены, что победа возможна, если страну будут должным образом поддерживать санкционной политикой и обеспечат достаточным количеством оружия и финансов.

В то же время 15% респондентов считают, что даже при таких условиях Украина не сможет победить. Еще 9% не определились со своим мнением.

Сравнение с предыдущими годами

В сентябре 2024 года 81% граждан считали, что Украина способна достичь успеха, а 14% были убеждены в обратном. Это означает, что уровень веры в победу практически не изменился.

За последний год украинцы сохранили убеждение, что результат зависит от поддержки Запада. Речь идет не о направлении войск, а об эффективных санкциях и достаточном обеспечении оружием.

Отношение к поддержке США и ЕС

Абсолютное большинство - 76% - считают, что даже без поддержки США Украина должна продолжать борьбу вместе с Европейскими союзниками.

Только 14% респондентов считают, что в такой ситуации нужно соглашаться на любые требования России. Динамика ответов с марта 2025 года изменилась незначительно.

Детали опроса

Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.

 

Напомним, по данным Кильского института, страны Запада предоставляют Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год. Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине.

Украина имеет масштабный дефицит ресурсов для финансирования оборонных и бюджетных потребностей. В 2026 году суммарная потребность во внешнем финансировании может достичь 100 млрд долларов.

Война в УкраинеКМИС