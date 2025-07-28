Потреби України в допомозі на війну оцінили у 100 млрд доларів. Сума під питанням

Україна має масштабний дефіцит ресурсів для фінансування оборонних та бюджетних потреб. У 2026 році сумарна потреба у зовнішньому фінансуванні може сягнути 100 млрд доларів.

Про це заявив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію ЦЕС.

Масштаб діри у фінансах

За словами Паращія, нинішня політика бюджетування в Україні базується на погодженому з МВФ обсязі дефіциту, який уряд намагається не перевищувати. При цьому планові військові видатки суттєво занижуються, а будь-які додаткові надходження йдуть на потреби оборони.

"Будь-яка копійка, яка надходить у бюджет поверх отих планових доходів, вона витрачається на оборону. Відповідно, у нас дефіцит завжди залишається стабільним, але доходи й витрати перевищують планові показники", - пояснив аналітик.

Фінансування війни зростає

Паращій навів оцінку, згідно з якою минулого року витрати на оборону й безпеку України становили приблизно 95 млрд доларів. У 2024 році ця сума може зрости до 100-105 млрд доларів, а в 2025-му - до 110-120 млрд доларів.

"Ми чули, що новий міністр оборони (Денис Шмигаль, - ред.) заявив: потреба може сягати 120 млрд доларів. Я думаю, так воно і буде, якщо не буде деескалації", - додав він.

Фінансова діра значно більша, ніж офіційні дані

У 2024 році, за словами Паращія, на інші бюджетні потреби, крім оборони, заплановано 42 млрд доларів. Разом із витратами на війну це становить близько 142 млрд доларів. При цьому надходження від податків, зборів та НБУ, за його оцінкою, сягатимуть лише 55 млрд доларів.

"Тобто діра у нас приблизно 142 мінус 55 - це набагато більше, ніж цифра фінансового дефіциту, яку ми можемо побачити у звітах Мінфіну", - підкреслив він.

Найбільший ризик - 2026 рік

За його словами, загальна потреба України у зовнішній допомозі, фінансові і військовій, складає в середньому за 24-й, 25-й та 26-й рік приблизно 90 млрд доларів.

У 2025 році фінансову частину вдалося покрити за рахунок програм ЄС. "Плюс військова допомога навіть від Сполучених Штатів в цьому році все одно надходить, тому що є залишки попередніх років. І будемо сподіватися, що нова адміністрація все-таки буде надавати і за новими якимись програмами допомогу", - сказав він.

Але майбутнє викликає занепокоєння. "Найбільше питання зараз - це фінансування війни у 2026 році. Загальна потреба у фінансовій і військовій допомозі наступного року може сягати до 100 млрд доларів. Як перекрити цю потребу - на жаль, поки що дуже велике питання", - резюмував Паращій.