Українці назвали основні джерела інформації про війну: телемарафон втрачає позиції
У березні 2024 року найпопулярнішим джерелом інформації про події війни для українців є Телеграм-канали. Це джерело назвали 53% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".
Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі - 42%) та YouTube (40%).
Телемарафон "Єдині новини" використовують для отримання такої інформації 37% опитаних.
Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%, натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.