Українці назвали основні джерела інформації про війну: телемарафон втрачає позиції

У березні 2024 року найпопулярнішим джерелом інформації про події війни для українців є Телеграм-канали. Це джерело назвали 53% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі - 42%) та YouTube (40%). Телемарафон "Єдині новини" використовують для отримання такої інформації 37% опитаних. Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.