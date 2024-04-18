Украинцы назвали основные источники информации о войне: телемарафон теряет позиции

В марте 2024 года самым популярным источником информации о событиях войны для украинцев являются Телеграм-каналы. Этот источник назвали 53% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Второе и третье места делят межличностные контакты (родственники, друзья, знакомые - 42%) и YouTube (40%). Телемарафон "Единые новости" используют для получения такой информации 37% опрошенных. Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.