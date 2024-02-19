Довіра українців до телемарафону продовжує падати: опитування КМІС

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%, натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

"Ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий на лютий 2024 року ми вперше фіксуємо негативний баланс довіри-недовіри", - зазначають соціологи.

Хоча ті, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському, телемарфону довіряють 48%, не довіряють - 33%.

Дещо більш критичні до телемарафону "Єдині новини" мешканці Заходу і Центру. Разом з цим фактично у всіх регіонах не більше 40% довіряють йому.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, результати опитування засвідчують, що у все більшої кількості українців телемарафон "Єдині новини" викликає критичні зауваження.

"Заради справедливості потрібно зазначити, що після широкомасштабного вторгнення медіа ландшафт в Україні суттєво змінився. До вторгнення основним джерелом політичної інформації для більшості населення лишалися декілька національних телеканалів. Разом з цим у вересні 2023 року в опитуванні КМІС 77% респондентів відповіли, що зазвичай отримують інформацію з одного з інтернет-джерел (насамперед - з телеграм-каналів), а з новини на телебачення - 43% (і зрозуміло, що з них лише частина отримували саме з телемарафону "Єдині новини")", - сказав він.

Інші опитування КМІС показували, що телеперегляд "Єдиних новин" часто є фоновим. Тобто насправді не так багато українців отримують інформацію з "Єдиних новин".

"Утім, посилення громадського запиту на переформатування телемарафону не варто лишати осторонь і тим більше ігнорувати. Ще два місяці тому баланс довіри-недовіри "Єдиним новинам" був позитивний, зараз - уже негативний. Утім, і зараз ще є простір для рішень, які би задовольнили громадськість і дозволили трансформувати діяльність телемарафону у формат, який буде більш релевантним поточній внутрішній та зовнішній ситуації", - додав соціолог.

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Раніше керівник Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що українські телеканали розглядають нові формати для телемарафону "Єдині новини", а відповідні пропозиції вироблять найближчим часом.