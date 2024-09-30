Українці назвали головну проблему при пошуку роботи

Нагадаємо, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.

У гривнях це вище на 49,6% порівняно із довоєнним 2021 роком (14 014 гривень). Зарплата також вища в доларовому еквіваленті - 526 доларів. У 2021 році зарплата становила 514 доларів.