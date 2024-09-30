Украинцы назвали главную проблему при поиске работы

Напомним, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Средняя зарплата штатных работников в Украине увеличилась во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14014 гривен). Зарплата также выше в долларовом эквиваленте – 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.