Українці назвали головні події об'єднання громадян в Україні та за кордоном

Напередодні Дня Незалежності соціологи з'ясували, що об’єднує та роз’єднує громадян. Українці гуртуються навколо захисників і захисниць та збереження держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке охопило українців як у країні, так і за кордоном.
За даними опитування, головним фактором єднання є перемоги Збройних сил України. Це відзначили 55% громадян, які залишаються в країні, та 45% українців у Європі.
На другому місці серед об’єднавчих чинників - взаємодопомога, яку назвали понад третина учасників опитування. Також важливим елементом єднання є майбутня відбудова країни.
Натомість найбільше роз’єднувати суспільство можуть взаємні звинувачення (57%), політичні конфлікти (52%) та економічна криза (37%). Українці за кордоном частіше за інших вказують на взаємні звинувачення (68%) та мовні питання (34%).
Серед ключових подій, що формували сучасну націю, респонденти найчастіше згадували проголошення незалежності у 1991 році (51%), опір російській агресії після 2022 року (51%), Революцію Гідності (47%) та події АТО/ООС (42%).
Українці, які перебувають у Європі, частіше відзначали як важливу подію отримання статусу кандидата на вступ до ЄС - 22% проти 15% серед громадян в Україні.
Найбільш поширеною асоціацією з Днем Незалежності стало гасло "Слава Україні! Героям слава!".
Також респонденти згадували ідеї свободи, єдності, гідності та незламності.
Абсолютна більшість українців підтримує євроінтеграцію та вступ до НАТО. За членство в ЄС висловилися 75% опитаних в Україні та 83% тих, хто перебуває у Європі.
Вступ до Альянсу підтримують відповідно 71% і 78%.
Опитування проведене з 30 липня по 6 серпня 2025 року на платформі Rating Online. Вибірка становила 1600 респондентів в Україні та 500 - серед українців, які після 2022 року виїхали до Європи.
За даними КМІС, у 2025 році значення державних національних свят (День Незалежності, День захисників і захисниць України, День Конституції) трохи знизилося. Однак ці показники значно перевищують довоєнні.
За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5,6 млн українців. Високі безпекові ризики, зокрема обстріли з боку РФ, спричиняють подальший виїзд громадян. НБУ прогнозує, що Україну у найближчі два роки залишатимуть по 200 тисяч осіб. Поступове повернення мігрантів очікується лише 2027 році.