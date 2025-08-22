Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Что объединяет и разъединяет общество

По данным опроса, главным фактором единения являются победы Вооруженных сил Украины. Это отметили 55% граждан, которые остаются в стране, и 45% украинцев в Европе.

На втором месте среди объединяющих факторов - взаимопомощь, которую назвали более трети участников опроса. Также важным элементом единения является будущее восстановление страны.



Зато больше всего разъединять общество могут взаимные обвинения (57%), политические конфликты (52%) и экономический кризис (37%). Украинцы за рубежом чаще других указывают на взаимные обвинения (68%) и языковые вопросы (34%).



Символы и события независимости

Среди ключевых событий, которые формировали современную нацию, респонденты чаще всего упоминали провозглашение независимости в 1991 году (51%), сопротивление российской агрессии после 2022 года (51%), Революцию Достоинства (47%) и события АТО/ООС (42%).

Украинцы, которые находятся в Европе, чаще отмечали как важное событие получение статуса кандидата на вступление в ЕС - 22% против 15% среди граждан в Украине.



Наиболее распространенной ассоциацией с Днем Независимости стал лозунг "Слава Украине! Героям слава!".



Также респонденты вспоминали идеи свободы, единства, достоинства и несокрушимости.



Взгляды на будущее

Абсолютное большинство украинцев поддерживает евроинтеграцию и вступление в НАТО. За членство в ЕС высказались 75% опрошенных в Украине и 83% тех, кто находится в Европе.



Вступление в Альянс поддерживают соответственно 71% и 78%.



Детали опроса

Опрос проведен с 30 июля по 6 августа 2025 года на платформе Rating Online. Выборка составляла 1600 респондентов в Украине и 500 - среди украинцев, которые после 2022 года выехали в Европу.