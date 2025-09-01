UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Українці назвали головне джерело отримання новин

Фото: більшість українців отримують новини через Telegram (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Telegram - головний засіб отримання інформації про актуальні події для українців. Канали постійно читають 40% опитаних, ще 12% роблять це часто (4-5 днів на тиждень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

На другому місці - відео в YouTube (32% користуються часто або постійно), Facebook (28%), спільний телемарафон "Єдині новини" (25%) та чати у Viber (25%).

Далі йдуть новини та дописи у TikTok - 22%, новини та дописи Instagram - 19%.

Ще по 14% вказали українські загальнонаціональні онлайн-медіа та телеканали, що не входять до телемарафону.

Українські регіональні онлайн-медіа та міжнародні онлайн-медіа регулярно читають по 9% респондентів.

Близько половини респондентів переглядають суспільно-політичні новини один або декілька разів на день.

Довіра до медіа

Респонденти скоріше не довіряють медійним джерелам. Якщо порівнювати рівень довіри до джерел інформації, то телеграм-канали і YouTube відчутно випереджають традиційні медіа - їм довіряють, відповідно, 29% і 24%.

До інших джерел інформації баланс довіри є негативним. Серед них більшу довіру висловлюють до міжнародних, українських та регіональних онлайн-медіа (16%), чатів у Viber, новин та дописів у Facebook.

Найнижчий рівень довіри мають газети, журнали, новини та дописи у TikTok, телеканали, що не входять до телемарафону, та радіо.

Спільний телемарафон має найвищий рівень висловленої недовіри (30% не довіряють і 9% - скоріше не довіряють).

 

Опитування проведене 1-13 квітня 2025 року на замовлення ГО "Львівський медіафорум" і International Media Support серед 2000 респондентів. Помилка - не більш 2,2%.

Нагадаємо, тільки 9% українців заявили, що Telegram треба повністю заборонити. Водночас лише 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати. Натомість більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження і контроль - як-от блокування окремих каналів тощо.

У 2024 році основними джерелами інформації про щоденні новини для опитаних українців є Youtube (41%), місцеві Telegram-канали (39%), загальнонаціональні Telegram-канали (37%), Facebook (36%), інші люди (35%) та телемарафон "Єдині новини" (38%).

