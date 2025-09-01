Украинцы назвали главный источник получения новостей

На втором месте - видео в YouTube (32% пользуются часто или постоянно), Facebook (28%), совместный телемарафон "Единые новости" (25%) и чаты в Viber (25%).

Далее следуют новости и сообщения в TikTok - 22%, новости и сообщения Instagram - 19%.

Еще по 14% указали украинские общенациональные онлайн-медиа и телеканалы, которые не входят в телемарафон.

Украинские региональные онлайн-медиа и международные онлайн-медиа регулярно читают по 9% респондентов.



Около половины респондентов просматривают общественно-политические новости один или несколько раз в день.

Доверие к медиа

Респонденты скорее не доверяют медийным источникам. Если сравнивать уровень доверия к источникам информации, то телеграмм-каналы и YouTube ощутимо опережают традиционные медиа - им доверяют, соответственно, 29% и 24%.

К другим источникам информации баланс доверия является отрицательным. Среди них большее доверие выражают к международным, украинским и региональным онлайн-медиа (16%), чатам в Viber, новостям и сообщениям в Facebook.

Самый низкий уровень доверия имеют газеты, журналы, новости и сообщения в TikTok, телеканалы, не входящие в телемарафон, и радио.

Совместный телемарафон имеет самый высокий уровень высказанного недоверия (30% не доверяют и 9% - скорее не доверяют).

