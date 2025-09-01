RU

Украинцы назвали главный источник получения новостей

Фото: большинство украинцев получают новости через Telegram (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Telegram - главное средство получения информации об актуальных событиях для украинцев. Каналы постоянно читают 40% опрошенных, еще 12% делают это часто (4-5 дней в неделю).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

На втором месте - видео в YouTube (32% пользуются часто или постоянно), Facebook (28%), совместный телемарафон "Единые новости" (25%) и чаты в Viber (25%).

Далее следуют новости и сообщения в TikTok - 22%, новости и сообщения Instagram - 19%.

Еще по 14% указали украинские общенациональные онлайн-медиа и телеканалы, которые не входят в телемарафон.

Украинские региональные онлайн-медиа и международные онлайн-медиа регулярно читают по 9% респондентов.

Около половины респондентов просматривают общественно-политические новости один или несколько раз в день.

Доверие к медиа

Респонденты скорее не доверяют медийным источникам. Если сравнивать уровень доверия к источникам информации, то телеграмм-каналы и YouTube ощутимо опережают традиционные медиа - им доверяют, соответственно, 29% и 24%.

К другим источникам информации баланс доверия является отрицательным. Среди них большее доверие выражают к международным, украинским и региональным онлайн-медиа (16%), чатам в Viber, новостям и сообщениям в Facebook.

Самый низкий уровень доверия имеют газеты, журналы, новости и сообщения в TikTok, телеканалы, не входящие в телемарафон, и радио.

Совместный телемарафон имеет самый высокий уровень высказанного недоверия (30% не доверяют и 9% - скорее не доверяют).

 

 

Опрос проведен 1-13 апреля 2025 года по заказу ОО "Львовский медиафорум" и International Media Support среди 2000 респондентов. Ошибка - не более 2,2%.

Напомним, только 9% украинцев заявили, что Telegram надо полностью запретить. В то же время только 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Зато большинство украинцев (54%) считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль - например, блокирование отдельных каналов и тому подобное.

В 2024 году основными источниками информации о ежедневных новостях для опрошенных украинцев являются Youtube (41%), местные Telegram-каналы (39%), общенациональные Telegram-каналы (37%), Facebook (36%), другие люди (35%) и телемарафон "Единые новости" (38%).

