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Українці назвали футболіста збірної, який найбільше заслуговує на "Золотий м'яч-2024"

Париж, Субота 07 вересня 2024 19:55
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Українці назвали футболіста збірної, який найбільше заслуговує на "Золотий м'яч-2024" Фото: Олександр Зінченко забрав приз глядацьких симпатій (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняні вболівальники обрали фаворита на головний індивідуальний приз світу футболу серед гравців збірної України.

Думки українців щодо претендентів на "Золотий м'яч-2024" зібрало РБК-Україна.

Опитані фанати загалом назвали 6 футболістів "синьо-жовтих" та очільника Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Найбільше симпатій зібрав універсал лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко.

"Золотий м'яч" легіонеру з чемпіонату Англії відддали би п'ятеро вболівальників. Поруч із ним розташувалися вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко та нападник італійської "Роми" Артем Довбик (по 3 голоси). Також знайшлися шанувальники ще трьох "динамівців" – Владислава Ваната, Віталія Бульського та Миколу Шапаренка.

Президент УАФ залишився улюбленцем українців. Шевченку "Золотий м'яч" і зараз віддала би частина вболівальницької спільноти. Екс-форвард "Динамо", "Мілана" та лондонського "Челсі" свій приз завоював у 2004 році.

Що відомо про "Золотий м'яч-2024"

Церемонія вручення нагороди запланована на 28 жовтня. Захід відбудеться в паризькому театрі "Шатле".

Цього тижня культове видання France Football оприлюднило список претендентів на "Золотий м'яч-2024". До переліку 30-ти обраних потрапив і українець Довбик. Натомість "інопланетні" Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, які завоювали 13 призів на двох не потрапили до топ-30 найкращих.

За всю історію "Золотого м'яча" українські футболісти тричі перемагали в голосуванні. До згаданого Шевченка досягнення підкорилося Олегу Блохіну (1975) та Ігорю Бєланову (1986).

До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Албанії в Лізі націй.

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