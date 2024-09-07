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Украинцы назвали футболиста сборной, который больше всего заслуживает "Золотой мяч-2024"

Париж, Суббота 07 сентября 2024 19:55
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Украинцы назвали футболиста сборной, который больше всего заслуживает "Золотой мяч-2024" Фото: Александр Зинченко забрал приз зрительских симпатий (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Отечественные болельщики выбрали фаворита на главный индивидуальный приз мира футбола среди игроков сборной Украины.

Мнения украинцев о претендентах на "Золотой мяч-2024" собрало РБК-Украина.

Опрошенные фанаты назвали 6 футболистов "сине-желтых" и главу Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Больше всего симпатий собрал универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

"Золотой мяч" легионеру из чемпионата Англии отдали бы пятеро болельщиков. Рядом с ним расположились вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик (по 3 голоса). Также нашлись поклонники еще трех "динамовцев" – Владислава Ваната, Виталия Бульского и Николая Шапаренко.

Президент УАФ остался любимцем украинцев. Шевченко "Золотой мяч" и сейчас отдала бы часть болельщиков. Экс-форвард "Динамо", "Милана" и лондонского "Челси" свой приз завоевал в 2004 году.

Что известно о "Золотом мяче-2024"

Церемония вручения награды намечена на 28 октября. Мероприятие состоится в парижском театре "Шатле".

На этой неделе культовое издание France Football обнародовало список претендентов на "Золотой мяч-2024". В перечень 30-ти избранных попал и украинец Довбык. "Инопланетные" Криштиану Роналду и Лионель Месси, завоевавшие 13 призов на двоих, не попали в топ-30 лучших.

За всю историю "Золотого мяча" украинские футболисты трижды побеждали в голосовании. До упомянутого Шевченко достижение покорилось Олегу Блохину (1975) и Игорю Беланову (1986).

К слову, ранее подготовили анонс поединка Украины и Албании в Лиге наций.

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