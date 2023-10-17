Українці можуть замовити водійські права з доставкою до Польщі: як і скільки це коштує

Він зазначив, що Україна відкриває центри державного підприємства "Документ" за кордоном, адже значна кількість наших громадян вимушено виїхала через повномасштабну війну.

У таких центрах громадяни можуть обміняти і оформити документи, в тому числі обміняти посвідчення водія.

Наразі українці можуть скористатися такими послугами у шести країнах.

При цьому не всім зручно їхати в конкретне місто або через велику навантаженість очікувати відповідної черги, тому Україна запровадила доставку. Так, Укрпошта буде доставляти за кордон посвідчення водія. Вартість також послуги буде орієнтовно коштувати 1300 гривень.

Спершу послугу запровадять у Польщі. А на початку листопада її планують запустити й в інших європейських країнах.

Нагадаємо, скоро українці зможуть замовляти доставку водійського посвідчення за допомогою додатку "Дія".

Більше про те, як замінити посвідчення водія в застосунку, можете дізнатися за посиланням.

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