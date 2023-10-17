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Украинцы могут заказать водительские права с доставкой в Польшу: как и сколько это стоит

Фото: украинцы могут заказать водительские права с доставкой в Польшу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения для граждан за границей. Первой страной, где можно будет воспользоваться услугой, станет Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина открывает центры государственного предприятия "Документ" за границей, ведь значительное количество наших граждан вынужденно выехало из-за полномасштабной войны.

В таких центрах граждане могут обменять и оформить документы, в том числе обменять водительские права.

На данный момент украинцы могут воспользоваться такими услугами в шести странах.

При этом не всем удобно ехать в конкретный город или из-за большой нагрузки ждать соответствующей очереди, поэтому Украина ввела доставку. Так, Укрпочта будет доставлять за границу водительское удостоверение. Стоимость услуги будет ориентировочно стоить 1300 гривен.

Сперва услугу введут в Польше. А в начале ноября ее планируют запустить и в других европейских странах.

Напомним, скоро украинцы смогут заказывать доставку водительского удостоверения с помощью приложения "Дія".

Больше о том, как заменить водительское удостоверение в приложении, можете узнать по ссылке.

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