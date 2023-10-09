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Українці зможуть замовити доставку водійського посвідчення в "Дії": розпочався тест послуги

Україна, Понеділок 09 жовтня 2023 18:11
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Українці зможуть замовити доставку водійського посвідчення в "Дії": розпочався тест послуги Фото: українці зможуть замовити доставку водійського посвідчення в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Громадяни України незабаром зможуть замовляти доставку водійського посвідчення за допомогою "Дії". У програмі вже запустили бета-тест послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

У відомстві зазначають, що для отримання водійського посвідчення в Україні необхідно звернутися до сервісного центру МВС. Але незабаром у "Дії" можна буде замовляти доставку документа до відділень "Укрпошти" або кур'єром на будь-яку зручну адресу.

При цьому зараз проходить бета-тест такої послуги у додатку.

Що необхідно для участі у бета-тесті:

  • водійське посвідчення в "Дії", яке потребує заміни;
  • цифровий паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідка на проживання в додатку;
  • верифікований податковий номер.

Зареєструватися для участі в бета-тесті можна за посиланням.

Заміна прав водія в "Дії"

Нагадаємо, у березні цього року в "Дії" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:

  • минув термін дії документа;
  • документ втрачено або знищено;
  • затерлися написи на бланку і погано читаються;
  • змінилися особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо);
  • якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ.

Як замінити посвідчення водія в додатку можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ України Водійське посвідчення Дия
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