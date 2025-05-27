ua en ru
Вт, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться

Вівторок 27 травня 2025 09:16
UA EN RU
Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться Фото: Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні деякі працівники можуть залишитися без броні від мобілізації після 28 травня 2025 року. Причина - перевірка Мінекономіки щодо відповідності підприємств статусу критично важливих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист Мінекономіки №27-11/37509-07 від 19 травня 2025 року.

Міністерство економіки попередило підприємства, що мають філії та права власності або оренди у трьох і більше областях України, про необхідність подати документи.

У разі невиконання цієї вимоги до 28 травня вони ризикують втратити право на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Які документи потрібно подати

Йдеться про дві ключові групи документів:

  • витяги з інформаційної системи ДПС про статус розрахунків з бюджетом і фондами по кожному відокремленому підрозділу за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;
  • документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень, у яких працюють філії.

Ці документи необхідно надіслати до Мінекономіки електронною поштою. Особливу увагу слід приділити саме філіям і представництвам - щодо головного офісу наразі подавати інформацію не вимагається.

Що буде у разі порушення

Підприємства, які не виконають вимоги вчасно, можуть втратити статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання персоналу.

Такий статус дозволяє компаніям зберігати ключових фахівців під час воєнного стану.

Бронювання від мобілізації

Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.

Забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів