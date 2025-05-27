Украинцы могут потерять бронь от мобилизации после 28 мая: кого коснется

В Украине некоторые работники могут остаться без брони от мобилизации после 28 мая 2025 года. Причина - проверка Минэкономики на соответствие предприятий статусу критически важных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо Минэкономики №27-11/37509-07 от 19 мая 2025 года.

Министерство экономики предупредило предприятия, имеющие филиалы и права собственности или аренды в трех и более областях Украины, о необходимости подать документы.

В случае невыполнения этого требования до 28 мая они рискуют потерять право на бронирование военнообязанных работников.

Какие документы нужно подать

Речь идет о двух ключевых группах документов:

выписки из информационной системы ГНС о статусе расчетов с бюджетом и фондами по каждому обособленному подразделению за период с 1 января по 30 апреля 2025 года;

документы, подтверждающие право собственности или аренды помещений, в которых работают филиалы.

Эти документы необходимо отправить в Минэкономики по электронной почте. Особое внимание следует уделить именно филиалам и представительствам - по головному офису сейчас подавать информацию не требуется.

Что будет в случае нарушения

Предприятия, которые не выполнят требования вовремя, могут потерять статус критически важных и, соответственно, право на бронирование персонала.

Такой статус позволяет компаниям сохранять ключевых специалистов во время военного положения.