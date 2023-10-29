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Українці можуть відновити водійські права за кордоном: де доступна послуга

Фото: українці можуть відновити водійські права за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення у чотирьох країнах - Польщі, Туреччині, Німеччині та Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Українці можуть відновити водійські права після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс".

У Польщі можна звернутися за послугою за такими адресами:

  • Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);
  • Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);
  • Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
  • Гданськ: Алея Грюнвальдська 415.

У Німеччині послуга доступна у містах:

  • Кельн: Вроцлавська площа, 50668;
  • Берлін: Am Treptower Park 14 (2 поверх).

В Іспанії можна звернутися до "Паспортного сервісу" за такими адресами:

  • Валенсія: ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).

У Туреччині центр працює за адресою:

  • Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul.

Які потрібно мати документи:

  • Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації.
  • Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).
  • Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Послугу можна отримати без запису. Або ж записатися до електронної черги за посиланням.

Нагадаємо, Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга запрацює у Польщі.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниПольщаІспаніяТурцияВодійське посвідчення