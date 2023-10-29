Українці можуть відновити водійські права за кордоном: де доступна послуга

Українці можуть відновити водійські права після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс".

У Польщі можна звернутися за послугою за такими адресами:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);

Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);

Гданськ: Алея Грюнвальдська 415.

У Німеччині послуга доступна у містах:

Кельн: Вроцлавська площа, 50668;

Берлін: Am Treptower Park 14 (2 поверх).

В Іспанії можна звернутися до "Паспортного сервісу" за такими адресами:

Валенсія: ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);

Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).

У Туреччині центр працює за адресою:

Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul.

Які потрібно мати документи:

Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації.

Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).

Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Послугу можна отримати без запису. Або ж записатися до електронної черги за посиланням.