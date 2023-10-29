Українці можуть відновити водійські права за кордоном: де доступна послуга

Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення у чотирьох країнах - Польщі, Туреччині, Німеччині та Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Українці можуть відновити водійські права після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс".
У Польщі можна звернутися за послугою за такими адресами:
У Німеччині послуга доступна у містах:
В Іспанії можна звернутися до "Паспортного сервісу" за такими адресами:
У Туреччині центр працює за адресою:
Які потрібно мати документи:
Послугу можна отримати без запису. Або ж записатися до електронної черги за посиланням.
Нагадаємо, Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга запрацює у Польщі.
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