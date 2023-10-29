Украинцы могут восстановить водительские права за границей: где доступна услуга

Украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение в четырех странах - Польше, Турции, Германии и Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Украинцы могут восстановить водительские права после потери или похищения в центрах обслуживания "Паспортный сервис".
В Польше можно обратиться за услугой по следующим адресам:
В Германии услуга доступна в городах:
В Испании можно обратиться в "Паспортный сервис" по следующим адресам:
В Турции центр работает по адресу:
Какие нужно иметь документы:
Услугу можно получить без записи. Или же записаться в электронную очередь по ссылке.
Напомним, Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за границей. Сначала услуга заработает в Польше.
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