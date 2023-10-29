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Украинцы могут восстановить водительские права за границей: где доступна услуга

Фото: украинцы могут восстановить водительские права за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение в четырех странах - Польше, Турции, Германии и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Украинцы могут восстановить водительские права после потери или похищения в центрах обслуживания "Паспортный сервис".

В Польше можно обратиться за услугой по следующим адресам:

  • Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);
  • Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);
  • Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
  • Гданьск: Аллея Грюнвальдская 415.

В Германии услуга доступна в городах:

  • Кельн: Вроцлавская площадь, 50668;
  • Берлин: Am Treptower Park 14 (2 этаж).

В Испании можно обратиться в "Паспортный сервис" по следующим адресам:

  • Валенсия: ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

В Турции центр работает по адресу:

  • Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul

Какие нужно иметь документы:

  • Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации.
  • Справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД).
  • Документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Услугу можно получить без записи. Или же записаться в электронную очередь по ссылке.

Напомним, Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за границей. Сначала услуга заработает в Польше.

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